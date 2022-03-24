Рішення про відставку Романа Лещенка підтримав 321 народний депутат із присутніх 363. Натомість призначення Сольського підтримали 294 обранці.

Нагадаємо До Ради надійшла заява про відставку Романа Лещенка

До призначення на посаду Микола Сольський очолював Комітет аграрної політики у Верховній Раді. Новий міністр пройшов до Верховної Ради на виборах 2019 року від партії "Слуга народу". За фахом він – юрист.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо про те, що Роман Лещенко подав у відставку з посади міністра аграрної політики і продовольства України. Уже вранці його заяву про відставку за власним бажанням отримали в Раді.

Роман Лещенко очолював Мінагрополітики від 17 грудня 2020 року. В листопаді 2021 року на нього скоїли замах.

До теми – реакція Лещенка на замах: дивіться відео