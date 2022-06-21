Рада вернула плату налога за растаможку авто

В Украине возобновляют оплату налога за растаможку автомобилей. Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой 21 июня.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что пошлины вернутся с начала следующего месяца.

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Пошлины на растаможку возвращаются 1 июля

Ярослав Железняк отметил, что за законопроект №7418 проголосовали сразу в двух чтениях. За это свой голос отдали 234 народных избранника.

Заметим, что соответствующий законопроект в Верховную Раду подали 30 мая. На следующий день его отправили на ознакомление в Комитет, а уже 10 июня появилось заключение о его рассмотрении.

Что предусматривает законопроект №7418

В нем говорится об отмене нулевого растаможивания. Его, напомним, ввели в законопроекте №2142. Соответственно, при растаможивании транспортных средств вернутся к схеме, которая действовала до начала полномасштабного вторжения.

Авторы этого законопроекта обосновали его представление просто. По их мнению, автомобили – не предмет первой необходимости. И они не подлежат категории тех товаров, которые позволяют экономике бесперебойно работать.

Министр финансов Сергей Марченко разделяет это мнение. Он убежден, что возврат уплаты налогов положительно отразится на экономическом положении государства. А еще это позволит наполнять бюджет благодаря уплате пошлин за ввоз автомобилей в Украину из-за границы.

За какие транспортные средства нужно будет платить пошлины

Речь идет о легковых автомобилях, кузовах к ним, прицепах, полуприцепах, мотоциклах. Также платить в казну средства необходимо будет за транспортные средства, рассчитанные на перевозку 10 или более человек, а также грузовики.

Напомним, что пошлина за ввоз автомобилей из-за границы была отменена 1 апреля. С того времени в наше государство можно было завозить автомобили без уплаты таможенных пошлин, НДС, а также акциза. И этим активно пользовались волонтеры, покупавшие за границей нашим защитникам и защитницам автомобили на фронт.

Верховная Рада поддержала "таможенный безвиз" с ЕС

Также Ярослав Железняк рассказал, что народные депутаты Верховной Рады проголосовали за "таможенный безвиз" с ЕС. Речь идет о голосовании за законопроект №7420 в первом чтении. За него свой голос отдали 269 депутатов.

Что предполагает "таможенный безвиз" с ЕС? Речь идет о присоединении нашего государства к NCTS, а также о получении информации с таможен стран-членов ЕС. Железняк отметил, что законопроект подготовили "достаточно некачественно". А это значит, что его до второго чтения отправят на доработку. Там им займутся бизнес-ассоциации совместно с народными избранниками.

Волонтеры против возврата пошлины

Накануне свое возмущение выразил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный. Он предложил Верховной Раде оставить возможность без дополнительных оплат ввозить автомобили из-за границы.

Он подчеркнул, что во время войны собственный автомобиль для многих стал единственным средством для спасения. Палатный отметил, что транспортные средства также необходимы для малого бизнеса, а также волонтеров. Якобы этот шаг лишает людей возможности спасать и спасаться.

Тогда Палатный предложил оставить отсутствие пошлин хотя бы для бюджетных автомобилей. Для дорогих иномарок премиумкласса уплату налогов за ввоз можно было бы вернуть.

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