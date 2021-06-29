Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть закон об олигархах
Источник:Верховная Рада
Парламентарии соберутся в четверг, 1 июля, на внеочередное заседание. На повестке дня среди прочих вопросов будет рассмотрение законопроекта об олигархах.
Начало внеочередного заседания запланировано на 16.00. В среднем 1 июля планируют рассмотреть 9 законопроектов.
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Какие законодательные инициативы планируют рассмотреть:
- законопроект о реформировании сферы градостроительной деятельности,
- законопроект о коренных народах Украины,
- законопроект об олигархах;
- законопроект о направлении средств из "Большой стройки" на реставрацию культурных памятников;
- налоговый законопроект.
Касательно налогового законопроекта нардеп Ярослав Железняк отметил, что комитет рекомендовал поддержать версию этого документа, которую ранее предложило правительство.
Там наравне с поднятием ставок для крупного бизнеса, куча вредных норм для обычных граждан, фермеров, предпринимателей, владельцев квартир и т.п.,
– пояснил Железняк.
Также парламентарии рассмотрят законопроект об олигархах. Еще 20 июня Дмитрий Разумков также заявил, что ВР рассмотрит законопроект "раньше, чем ожидалось".
Что предусматривает законопроект об олигархах
В начале июня президент Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. Его главная задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.
Законопроект предлагает создать реестр олигархов. Для получения статуса олигарха надо отвечать по меньшей мере трем критериям из четырех:
- занимать высшие государственные должности, иметь мандат или финансировать политические партии;
- владеть или контролировать СМИ;
- быть конечным бенефициаром предприятия, что является естественной монополией;
- или иметь активы, превышающие 2 миллиарда гривен.