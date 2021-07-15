Рада ввела режим paperless: как это изменит жизнь украинцев

Верховная Рада 15 июля приняла закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Он предполагает их абсолютную цифровизацию.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что "уже более 70 услуг доступны для украинцев на портале "Дия". Однако после "введения paperless перечень госуслуг существенно вырастет".

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Если раньше мы могли зацифровать примерно 15 услуг за полгода, то теперь их будет несколько десятков. Госорганы не смогут требовать от человека информацию, которая уже о нем есть в реестре,

– заверил Федоров.

Политик сообщил, что сейчас идет работа "над трансформацией целого пакета сервисов в онлайн". Скоро они будут доступны в "Дия".

В сети украинцы смогут подать заявление о браке, встать в очередь в детсад, получить справку о месте учебы или документ о назначении пенсии или субсидии.

"К 2024 году планируем зацифровать 100% услуг", – отметил политик.

В Минцифры все объяснили

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что их целью является, чтобы украинцы и госаппарат общались на одном языке: комфорта, удобства и качественного сервиса. Введение режима "без бумаг" позволит значительно ускорить процесс цифровизации Украины.

Минцифры активно работает, чтобы сделать возможным внедрение закона. В частности, продолжается работа в четырех направлениях:

цифровое законодательство – чтобы перевести любой госсервис в онлайн, необходимо внести значительные изменения в ряд документов.

– чтобы перевести любой госсервис в онлайн, необходимо внести значительные изменения в ряд документов. цифровые документы – с 23 августа украинцев будет ожидать приятный сюрприз: цифровой паспорт в "Дия" будут принимать во всех учреждениях страны. В целом целью ведомства является зацифровать все важные для населения документы;

– с 23 августа украинцев будет ожидать приятный сюрприз: цифровой паспорт в "Дия" будут принимать во всех учреждениях страны. В целом целью ведомства является зацифровать все важные для населения документы; электронный документооборот – необходима надежная система электронного документооборота, которая будет соответствовать ЕС ASIC и единому стандарту для бизнеса и власти;

– необходима надежная система электронного документооборота, которая будет соответствовать ЕС ASIC и единому стандарту для бизнеса и власти; Е-услуги для всех жизненных ситуаций – сейчас уже зацифровали более 70 онлайн-услуг для украинцев.