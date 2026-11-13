Рада возобновила выплаты Дубинскому в СИЗО – тот получил уже 3,4 миллиона гривен, – "Схемы"

Верховная Рада возобновила выплаты народному депутату Александру Дубинскому, который почти три года находится под стражей по подозрению в государственной измене. С июля по октябрь 2026 года он получил из бюджета более 3,4 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Схемы".

Что известно о возобновлении выплат Дубинскому?

Как выяснили журналисты, выплаты возобновили после обращения самого Дубинского. Он попросил парламент начислить ему зарплату, средства на депутатскую деятельность и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел этот вопрос в июле. Его председатель Сергей Кальченко пояснил, что зарплату и компенсацию за отпуск депутату не могут выплачивать за время пребывания под стражей.

Однако средства на выполнение депутатских полномочий, которые составляют около 200 тысяч гривен в месяц, начисляются независимо от того, может ли парламентарий фактически работать.

Все присутствующие члены комитета согласились с такой трактовкой и проголосовали единогласно.

Уже через три дня парламент начал перечислять деньги Дубинскому.

Общая сумма выплат за четыре месяца превысила 3,4 миллиона гривен. Кроме того, он получил одну зарплатную выплату в размере 2,5 тысячи гривен.

Что известно о делах Дубинского

В ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене и участии в преступной организации, которую, по данным следствия, создало российское ГРУ. Ее целью якобы было расшатывание ситуации в Украине и дискредитация государства за рубежом.

После этого суд поместил депутата под стражу.

Впоследствии ему предъявили новые обвинения, в частности, в антиукраинской деятельности и организации незаконного выезда мужчин за границу.

Дубинский отрицает свою вину.