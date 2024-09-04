Рада закончила заседание, не рассмотрев увольнение Кулебы
Источник:Ярослав Железняк
4 сентября Верховная Рада проголосовала за отставку ряда министров. Однако увольнение Дмитрия Кулебы не рассмотрели.
Вчера, 3 сентября, ряд министров подали заявления об отставке. В их числе был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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За отставку Кулебы не голосовали
4 сентября народные депутаты провели голосование за увольнение чиновников. Одних большинством голосов отправили в отставку, а другие смогли сохранить должность.
За увольнение Дмитрия Кулебы, как сообщает нардеп Ярослав Железняк, голосования вообще не было.
Сначала в Раде приостановили рассмотрение заявлений и объявили перерыв. Железняк отметил, что против голосования за отстранение Кулебы выступила правящая партия, осознав, что оно провалится.
Позже нардеп уточнил, что увольнение Кулебы с должности Министра иностранных дел Украины было срочно отозвано. Пока он остается в правительстве.
Напомним, что 4 сентября на заседании парламента были поддержаны увольнения:
- Камышина с должности Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (243)
- Стефанишиной с должности Вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (241)
- Стрельца с должности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (244)
- Малюськи с должности Министра юстиции Украины (249)
Провалилось голосование за отставку Ирины Верещук, Виталия Коваля, Марьяны Безуглой.