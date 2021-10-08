Рада закрыла заседание, так и не выбрав вице-спикера: когда его назначат
8 октября 2021 , 16:28Читати новину українською
Источник:24 канал
Новоназначенный глава парламента Руслан Стефанчук 8 октября закрыл заседание Верховной Рады. Интересно, что депутатам так и не удалось выбрать вице-спикера.
Соответствующее решение народные избранники поддержали большинством голосов – 226.
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Назначение вице-спикера
Стоит отметить, что до этого парламентарии начали рассмотрение вопроса назначения вице-спикера. На эту должность выдвинули две кандидатуры:
- Александр Корниенко ("Слуга народа");
- София Федина ("Европейская Солидарность").
Кроме этого, решили вернуться к избранию заместителя главы Верховной Рады во время следующего пленарного заседания – 19 октября.Обратите внимание! Место в президиуме стало вакантным после того, как нардепы проголосовали за назначение Руслана Стефанчука спикером парламента.
Стефанчук стал спикером: коротко
- Нардепы 7 октября отправили в отставку с поста спикера Дмитрия Разумкова.
- На следующий день, 8 октября, главой Верховной Рады назначили Руслана Стефанчука.
- Свой голос за "слугу народа" отдал 261 народный избранник, против были – 3.
Голосование за нового спикера: смотрите видео