Відповідне рішення народні обранці підтримали більшістю голосів – 226.

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Призначення віцеспікера

Варто зазначити, що до цього парламентарі почали розгляд питання призначення віцеспікера. На цю посаду висунули дві кандидатури:

  • Олександр Корнієнко ("Слуга народу");
  • Софія Федина ("Європейська Солідарність").

Окрім цього, вирішили повернутися до обрання заступника глави Верховної Ради під час наступного пленарного засідання – 19 жовтня.

Стефанчук став спікером: коротко

  • Нардепи 7 жовтня відправили у відставку з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Наступного дня, 8 жовтня, главою Верховної Ради призначили Руслана Стефанчука.
  • Свій голос за "слугу народу" віддав 261 народний обранець, проти були – 3.

Голосування за нового спікера: дивіться відео