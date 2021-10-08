Відповідне рішення народні обранці підтримали більшістю голосів – 226.
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Призначення віцеспікера
Варто зазначити, що до цього парламентарі почали розгляд питання призначення віцеспікера. На цю посаду висунули дві кандидатури:
- Олександр Корнієнко ("Слуга народу");
- Софія Федина ("Європейська Солідарність").
Окрім цього, вирішили повернутися до обрання заступника глави Верховної Ради під час наступного пленарного засідання – 19 жовтня.
Стефанчук став спікером: коротко
- Нардепи 7 жовтня відправили у відставку з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Наступного дня, 8 жовтня, главою Верховної Ради призначили Руслана Стефанчука.
- Свій голос за "слугу народу" віддав 261 народний обранець, проти були – 3.
Голосування за нового спікера: дивіться відео