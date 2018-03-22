Рада исправила новый УПК и упростила работу следователей

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект №8151, отменяющий норму нового Уголовного процессуального кодекса, которая блокировала работу следователей.

За соответствующее решение во время пленарного заседания утром 22 марта проголосовали 256 народных депутатов.

Читайте также: Регламентный комитет поддержал снятие неприкосновенности с Савченко

Автор проекта закона нардеп Елена Сотник пояснила, что ее предложение исправит важный недостаток нового Уголовного процессуального кодекса, который действует с 16 марта.

Новый УПК предусматривал необходимость для следователей и прокуроров получать разрешения на следственные действия только в судах по месту регистрации органа досудебного расследования.

Теперь органы досудебного расследования смогут обращаться в местные суды, не обязательно по месту регистрации юридического лица, с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства, обысков, избрание меры пресечения.

Обыски также будут проводиться на основании решения следственного судьи местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Читайте также: В Раду, Кабмин и АП запрещено заходить с оружием: Порошенко подписал соответствующий закон

Соответствующие изменения вносятся в статьи 132, 184 и 234 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Нардеп Мустафа Найем отметил, что этот законопроект лишь частично исправляет проблемы с новым кодексом, потому что теперь следователям не нужно будет ехать 100-200 километров, чтобы получить разрешение на обычную экспертизу.