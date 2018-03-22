Рада виправила новий КПК і спростила роботу слідчих

Депутати Верховної Ради України ухвалили законопроект №8151, який скасовує норму нового Кримінального процесуального кодексу, що блокувала роботу слідчих.

За відповідне рішення під час пленарного засідання вранці 22 березня проголосувало 256 народних депутатів.

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Автор проекту закону нардеп Олена Сотник пояснила, що її пропозиція виправить важливий недолік нового Кримінального процесуального кодексу, який діє з 16 березня.

Новий КПК передбачав необхідність для слідчих і прокурорів отримувати дозволи на слідчі дії лише в судах за місцем реєстрації органу досудового розслідування.

Тепер органи досудового розслідування зможуть звертатися до місцевих судів, не обов'язково за місцем реєстрації юридичної особи, з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального виробництв, обшуків, обрання запобіжного заходу.

Обшуки також будуть проводитися на підставі рішення слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування.

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Відповідні зміни вносяться до статей 132, 184 та 234 Кримінального процесуального кодексу України.

Нардеп Мустафа Найєм зазначив, що цей законопроект лише частково виправляє проблеми з новим кодексом, бо тепер слідчим не потрібно буде їхати 100-200 кілометрів, щоб отримати дозвіл на звичайну експертизу.