Рада отказалась снять неприкосновенность с нардепа Березкина

Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Березкина.

За такое решение утром во вторник, 20 ноября, проголосовали только 160 парламентариев (при необходимых 226 голосах). "Против" было 7 депутатов, 4 – воздержались, еще 114 не голосовали.

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В частности, "за" проголосовали 70 нардепов из "Блока Петра Порошенко", 43 члена фракции "Народного Фронта", 16 нардепов от "Объединения "Самопомич", 7 представителей "Батькивщины", 2 представителя Радикальной партии Ляшко и 22 внефракционных нардепа.

Нардепа подозревают в организации схемы хищения средств "Ощадбанка" на сумму 20 миллионов долларов. В частности, генпрокурор Юрий Луценко во время заседания регламентного комитета отметил, что Березкин взял кредит на закупку подсолнечного масла, но приобрел на эти средства предприятие в Черноморске.

Напомним, 24 октября правоохранители задержали 10 человек, подозреваемых в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", в том числе сына Станислава Березкина – Максима.