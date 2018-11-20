Рада відмовилась зняти недоторканність з нардепа Березкіна

Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Сергія Березкіна.

За таке рішення вранці у вівторок, 20 листопада, проголосували лише 160 парламентарів (при необхідних 226 голосах). "Проти" було 7 депутатів, 4 – утримались, ще 114 не голосували.

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Зокрема, "за" проголосували 70 нардепів з "Блоку Петра Порошенка", 43 члени фракції "Народного Фронту", 16 нардепів від "Об'єднання "Самопоміч", 7 представників "Батьківщини", 2 представники Радикальної партії Ляшка та 22 позафракційні нардепи.

Нардепа підозрюють в організації схеми розкрадання коштів "Ощадбанку" на суму 20 мільйонів доларів. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко під час засідання регламентного комітету зазначив, що Березкін взяв кредит на закупівлю соняшникової олії, та натомість придбав на ці кошти підприємство у Чорноморську.

Нагадаємо, 24 жовтня правоохоронці затримали 10 осіб, підозрюваних у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна – Максима.