Зеленский внес в Раду свой первый законопроект: его сегодня рассмотрит парламент

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса. Этот законопроект парламент рассмотрит на внеочередном заседании 22 мая.

В документе Зеленский предлагает внести в Закон "О публичных закупках" ряд изменений, чтобы обеспечить организацию подготовки и проведения выборов в Украине, а именно осуществление закупок товаров и услуг для таких нужд.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что закупку таких товаров и услуг необходимо осуществлять безотлагательно. Ведь сроки их изготовления и поставки являются довольно длительными, а избирательные комиссии не могут проводить долгосрочные процедуры закупок.

Кроме того, такие заказы, как изготовление, упаковка, доставка избирательных бюллетеней (...) могут выполнить только предприятия, которые имеют соответствующие производственные мощности, опыт выполнения подобных заказов, подготовленных специалистов, а также опыт изготовления заказов в больших объемах.

Что даст одобрение этого проекта закона?

Позволит законодательно урегулировать вопрос своевременной закупки товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине. Документ обеспечит однозначное применение норм законов о выборах и устранение их неточностей в части осуществления закупок избирательными комиссиями товаров и услуг.

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Законопроектом предусмотрено, что жалобы, которые участники торгов подают по результатам закупок, связанных с выборами, не будут останавливать подготовки к проведению выборов.

Законопроект отправили на обработку комитета. Этот документ Зеленский определил как неотложный.