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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Зеленський вніс у Раду свій перший законопроект: його сьогодні розгляне парламент

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      Зелеенський вніс у Раду законопроект про закупівлі під час виборчого процесу
      Зелеенський вніс у Раду законопроект про закупівлі під час виборчого процесу / Прес-служба Володимира Зеленського

      Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проект закону "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу. Цей законопроект парламент розгляне на позачерговому засіданні 22 травня.

      У документі Зеленський пропонує внести до Закону "Про публічні закупівлі" низку змін, щоб забезпечити організацію підготовки та проведення виборів в Україні, а саме здійснення закупівель товарів і послуг для таких потреб.

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      У пояснювальній записці до законопроекту мовиться, що закупівлю таких товарів і послуг необхідно здійснювати невідкладно. Адже терміни їх виготовлення та поставки є досить тривалими, а виборчі комісії не можуть проводити довгострокові процедури закупівель.

      Крім того, такі замовлення, як виготовлення, пакування, доставка виборчих бюлетенів (…) можуть виконати лише підприємства, які мають відповідні виробничі потужності, досвід виконання подібних замовлень, підготовлених фахівців, а також досвід виготовлення замовлень у великих обсягах.

      Що дасть схвалення цього проекту закону?

      Дасть змогу законодавчо врегулювати питання своєчасної закупівлі товарів і послуг для підготовки та проведення виборів в Україні. Документ забезпечить однозначне застосування норм законів про вибори та усунення їх неточностей у частині здійснення виборчими комісіями закупівель товарів і послуг.

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      Законопроектом передбачено, що скарги, які учасники торгів подають щодо результатів закупівель, пов’язаних з виборами, не зупинятимуть підготовки до проведення виборів.

      Законопроект відправили на опрацювання комітету. Цей документ Зеленський визначив як невідкладний.

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      Теги: Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини України Новини політики ЦВК Законодавство
      Джерело: 24 канал
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