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      Рада в первом чтении одобрила закон о столице: о чем он

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      Рада в первом чтении одобрила закон о столице: о чем он

      Депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона о городе Киев – столице Украины –который имеет номер №2143-3. Таким образом, документ взят за основу. Согласно ему, полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА распределяются.

      Законопроект о столице поддержали 244 парламентария, в то же время 60 высказались против, 30 воздержались и 53 не голосовали. Всего приняли участие в голосовании 387 человек.

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      Больше всего голосов было от "слуг народа" - 234, также проект закона поддержали 10 внефракционных нардепов. Против высказались 19 парламентариев от "Оппоплатформы – За жизнь", 23 – от "Европейской солидарности", 1 – от "Батькивщины" и 15 – от "Голоса".

      Закон про столицю, Київ, Рада
      Как голосовали фракции за закон о столице

      Что известно о законе о столице

      Всего в парламенте разные фракции зарегистрировали четыре закона о столице. Два из них, а именно №2143 и №2143-3 внесли депутаты от фракции "Слуга народа". Ранее Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять за основу законопроект №2143-3. Авторы этого документа – группа из 21 депутата, среди которых – председатель пропрезидентской фракции Давид Арахамия, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

      О чем говорится в законе о столице

      Согласно ему, должна быть создана новая система организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве. В частности, авторы документа предлагают восстановить районные советы как представительные органы жителей районов. В то же время будут разделены полномочия и должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

      Таким образом, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат (исполнительный орган Киевского городского совета) и председательствовать на заседаниях Киевгоррады. Зато председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины со стороны органов местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

      Также проект закона о столице предусматривает:

      • специальный статус Киева;
      • реализация столичных функций Киева;
      • административно-территориальное устройство Киева;
      • организация городской жизни на принципах устойчивого развития города;
      • взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;
      • местное самоуправление Киева;
      • статус Киевского городского глав и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя Киевского городского головы-управляющего делами Киевской городской магистрата и заместителя Киевского городского головы-главного архитектора города Киева;
      • порядок обеспечения главой КГГА
      • соблюдение в Киеве Конституции и законов Украины;
      • стратегическое планирование в Киеве;
      • стратегические документы по развитию города Киева;
      • информационные системы города Киева;
      • механизм контроля, аудита и мониторинга в городе;
      • функционирования Ратуши как единого окна предоставления услуг;
      • проведение внеочередных выборов в Киеве 8 декабря;
      • сокращение Киевсовета с 120 до 84 депутатов.

       Обратите внимание! Битва за Киев: что могут показать выборы?

      Заметим, что 4 сентября Кабмин принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации. Однако в Офисе Президента документ пока не подписали. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой распустить Киевскую городскую раду и назначить в столице досрочные выборы. Всей этой ситуации предшествовали заявления главы Офиса Президента Андрея Богдана, который убеждал, что Кличко занимает место главы КГГА незаконно.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 канал
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