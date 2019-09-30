Битва за Київ: що можуть показати вибори?

Вибори в Києві можуть ось-ось оголосити. У законопроєкті, який є на сайті Верховної Ради, вказана чітка дата – 8 грудня. Якщо Верховна Рада ухвалить цей закон до 8 жовтня – виборам бути.

З чим ідуть основні політичні сили? Розглянемо основних гравців і їх позиції.

У Кличка грають на випередження та шукають союзників

У Віталія Кличка налаштовані вигравати вибори та відстоювати те, щоб головою КМДА залишався обраний містянами мер.

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Вересень видався для Віталія Володимировича не дуже приємним. Звільнення з посади голови КМДА. Скандал із Шулявським мостом, коли компанія, яка взяла передоплату на його будівництво різко змінила керівництво. Сюжети про можливі зв'язки столичного мера з криміналом. Симптоматично, що основними джерелами критики є телепрограми каналу "1+1" і агенція УНІАН, які пов'язують з Ігорем Коломойським.



Київський міський голова Віталій Кличко / Фото LIGA.net

Серед активів Віталія Кличка – сильна впізнаваність і досить високий рейтинг довіри. Поки що опублікованих результатів досліджень саме по Києву досить мало. Очевидно, що у штабах результати таких досліджень зберігають для внутрішньої кухні та створення коаліцій. У відкритому доступі є результати дослідження ГО "Школа політичної аналітики "Поліс", яке проходило з 16 вересня по 23 вересня 2019 року. За його результатами, 72,7% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах на посаду мера м. Києва. При цьому Віталія Кличка готові підтримати 46,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Потрібно зробити поправку на те, що де-факто вибори не почалися, отже інші кандидати ще не оголосили про свої наміри.

Серед мінусів – фактична відсутність польової структури. Відхід Кличка від Петра Порошенка привів до того, що київські структури "Європейської солідарності" не стали осередками "УДАРу". Відповідно, мер втратив більшість у Київраді, а також згуртовану мережу роботи з виборцями, яка базувалася на приймальнях цих депутатів.

Сильним кроком було звернення Віталія Кличка з проханням розпустити Київраду. Таким чином він показав – не його виганяють як міського голову, а раду, яка не збиралася.

А що у "Слуги"?

"Зелена хвиля" дозволила мажоритарникам від "Слуги народу" перемогти по київських округах. Проте наразі з обличчям своєї команди на виборах Києва у Володимира Зеленського не визначилися. Не секрет, що серед фаворитів називався генеральний продюсер "1+1" Олександр Ткаченко. Він активно дає коментарі про перезавантаження місцевої влади та навіть презентував закон про столицю у Софії Київській. Однак не Ткаченком єдиним.



Олександр Ткаченко

Наприкінці серпня у Києві з'явилися білборди з рекламою телепрограми відомого блогера та ведучого Андрія Пальчевського. На президентських виборах він запам'ятався тим, що одним із перших побачив Володимира Зеленського як потенційного кандидата, та був більш ніж лояльним на своїх частих телевізійних шоу.

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Андрій Пальчевський

На відміну від Ткаченка, Пальчевський займає більш критичну позицію щодо дій влади. Наприклад, нещодавно розмістив у інтернеті ролик, де запитує в Президента, коли уже почнуться "посадки" – тюремні терміни для олігархів.

Соціологія ГО "Школа політичної аналітики "Поліс", між іншим, показала, що Ткаченка підтримали б 5,4% з тих, хто визначився і готовий прийти проголосувати, а за Пальчевського – 24,2. Цифри легко пояснити тим, що Олександр Ткаченко останнім часом більше займався адміністративною діяльністю на "плюсах", ніж особистим піаром. Також варто зазначити, що в опитуванні біля жодного з цих кандидатів не ставилася назва партії "Слуга народу", адже замірювався особистий рейтинг.

Наявність двох амбітних кандидатів, які є близькими до Володимира Зеленського, може свідчити про потенційні ризики для кандидата від "слуг" у випадку конкуренції. Також така ситуація змушує політтехнологів "Слуги народу" шукати прозорі механізми висунення кандидата у мери. Просто "призначити" Ткаченка, топменеджера з орбіти впливу Ігоря Коломойського, уже не вдасться.

А де ж нові та демократичні?

Дві політичні сили зараз топчуться за право називатися "новими" та "демократичними" силами, що планують іти у Київраду. По-перше, це партія "Голос" Святослава Вакарчука, яка завела свою фракцію до Верховної Ради. На парламентських виборах від партії йшло п'ять мажоритарників – Вадим Васильчук, Леонід Ємець, Андрій Кузьменко, Тарас Козак і Вікторія Пташник. Жоден з мажоритарників не пройшов, проте партія по Києву набрала на виборах 9,92%, що свідчить про її підтримку.

По-друге, "Київська команда" Сергія Гусовського. Згадане нами опитування показує, що за кандидата у мери Гусовського готові проголосувати 4,3%. Своєрідної "перчинки" додає той факт, що у Верховну Раду від партії "Голос" обрано Андрія Осадчука, який був членом "Київської команди" у Київраді. Від партії Вакарчука ішов по мажоритарці також Вадим Васильчук – член команди Гусовського у Київраді.

В кулуарах обговорюють, що "Голос" бачить кандидатом у мери Сергія Притулу. Чи вдасться "Голосу" та "Київській команді" домовитися? Напевно, це одна з найбільших загадок цих виборів.



Сергій Притула

Деталі: Чому Кличко вирішив розпустити Київську міську раду

Київ потрібен партії Юлії Тимошенко

У "Батьківщині" на Київ роблять велику ставку. На місцевих виборах 2015 року Київ став єдиним містом-мільйонником, куди партія Тимошенко провела свою фракцію з 17 людей. У Одесі, Львові, Харкові та навіть Дніпрі фракції цієї сили не вдалося сформувати. Найбільший результат серед міст-мільйонників також Київ дав самій Тимошенко на виборах президента. Іншими словами, присутність у політичному житті столиці для ВО "Батьківщина" – політична необхідність, яка доводить, що партія є цікавою не лише для маленьких міст і сіл.

Проте тут починається ряд викликів, які потрібно вирішити. Однією з постійних проблем столичної "Батьківщини" є відсутність сильного кандидата на виборах мера. Кияни досі пам'ятають протистояння Олександра Турчинова та Леоніда Черновецького за мерське крісло у далекому 2007 році. Чи вдасться виставити впізнавану особу від "Батьківщини" на цих виборах? Питання відкрите.

Також партії потрібно було би більш активно включитися у соціальну та житлово-комунальну тематику, де у її членів традиційно є експертиза. На рівні міста така тематика може принести такі необхідні для входження до Київради голоси.

Чи можлива "темна конячка"?

"Темні конячки" навряд чи з'являться на рівні Києва. Проте є ще ряд сил, яких ми не зачепили в огляді.

Активною у місті є ВО "Свобода". На минулих місцевих виборах у мери від партії балотувався Олександр Мирний. Ходили чутки, що він став компромісною фігурою, яка не дала вийти на публічній рівень конфлікту між амбітними Юрієм Левченком та Андрієм Іллєнком.

Борислав Береза, який на минулих виборах виходив у другий тур з Кличком, за результатами цитованої нами соціології має 3,9% . Сам політик зараз пробує себе у ролі ведучого на радіо "НВ". Як і Іллєнко, він не зміг перемогти по мажоритарному округу. Таким чином, поки що він може розглядатися лише як учасник, а не фаворит гонки.

Швидш за все не упустить шансу нагадати про себе Олександр Омельченко. Він намагається бути активним у публічному просторі, проте час його, швидш за все, уже минув.

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