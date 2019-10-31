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      Рада уволила трех членов Нацсовета по вопросам телерадиовещания

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      Депутаты прекратили полномочия трех членов Нацсовета по вопросам телерадиовещания
      Депутаты прекратили полномочия трех членов Нацсовета по вопросам телерадиовещания / nrada.gov.ua

      Верховная Рада уволила трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. У них закончился срок полномочий.

      Уволили Ольгу Герасимюк, Олега Черныша и Александра Ильяшенко. За это решение проголосовали 313 депутатов.

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      По словам члена комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутата от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого, конкурс на занятие вакантных должностей в Нацсовет по телевидению должен начаться в течение трех дней со дня прекращения полномочий предыдущих членов.

      Отметим, что Ольга Герасимюк, Олег Черныш и Александр Ильяшенко продолжали работать, несмотря на то, что были назначены пять лет назад.

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      Чем занимается Нацсовет по телерадиовещанию?

      Национальный совет Украины по вопросам телевидения является конституционным, постоянным коллегиальным, надзорным и регуляционным госорганом Украины в области телерадиовещания.

      В ее функции входит:

      – контроль за соблюдением законодательства в сфере телерадиовещания;
      – участие в разработке и реализации государственной политики в сфере телерадиовещания;
      – разработка и утверждение Плана развития национального телерадиоинформационного пространства;
      – осуществление анализа состояния телерадиовещания в Украине;
      – принятие решений о создании и развитии каналов вещания, сетей вещания, телесетей, предусматривающих использование радиочастотного ресурса;
      – содействие включению телерадиоорганизаций Украины в мировое информационное пространство и осуществлению их деятельности в соответствии с международными стандартами;
      – участие в разработке предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере;
      – осуществление сотрудничества по вопросам телевидения и радиовещания с международными организациями, с органами государственной власти и неправительственными организациями других стран;
      – формирование временного архива и архивного фонда телерадиоорганизаций (копий записей программ, выходящих в эфир, отснятого материала);
      – создание и содержание государственного архива телевидения и радиовещания Украины в порядке, установленном законом.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Медиа СМИ
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