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      Рада звільнила трьох членів Нацради з питань телерадіомовлення

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      Депутати припинили повноваження трьох членів Нацради з питань телерадіомовлення
      Депутати припинили повноваження трьох членів Нацради з питань телерадіомовлення / nrada.gov.ua

      Верховна Рада звільнила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У них закінчився термін повноважень.

      Звільнено Ольгу Герасим'юк, Олега Черниша і Олександра Ільяшенка. За це рішення проголосували 313 депутатів.

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      За словами члена комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутата від "Європейської солідарності" Миколи Княжицького, конкурс на зайняття вакантних посад в Нацраду з телебачення має розпочатися протягом трьох днів з дня припинення повноважень попередніх членів.

      Відзначимо, що Ольга Герасим'юк, Олег Черниш і Олександр Ільяшенко продовжували працювати, незважаючи на те, що були призначені п'ять років тому.

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      Чим займається Нацрада з питань телерадіомовлення?

      Національна рада України з питань телебачення є конституційним, постійним колегіальним, наглядовим та регуляційним держорганом України у галузі телерадіомовлення.

      До її функцій входить: 

      – контроль за дотриманням законодавства у сфері телерадіомовлення;
      – участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері телерадіомовлення;
      – розробка і затвердження Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору;
      –здійснення аналізу стану телерадіомовлення в Україні;
      – прийняття рішень про створення та розвиток каналів мовлення, мереж мовлення, телемереж, які передбачають – – використання радіочастотного ресурсу;
      – сприяння включенню телерадіоорганізацій України до світового інформаційного простору і здійсненню їх діяльності відповідно до міжнародних стандартів;
      – участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;
      – здійснення співробітництва з питань телебачення і радіомовлення з міжнародними організаціями, з органами державної влади та неурядовими організаціями інших країн;
      – формування тимчасового архіву та архівного фонду телерадіоорганізацій (копій записів програм, що виходять в ефір, відзнятого матеріалу);
      – створення та утримання державного архіву телебачення і радіомовлення України у порядку, встановленому законом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Медіа ЗМІ
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