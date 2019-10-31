Рада звільнила трьох членів Нацради з питань телерадіомовлення

Верховна Рада звільнила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У них закінчився термін повноважень.

Звільнено Ольгу Герасим'юк, Олега Черниша і Олександра Ільяшенка. За це рішення проголосували 313 депутатів.

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За словами члена комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутата від "Європейської солідарності" Миколи Княжицького, конкурс на зайняття вакантних посад в Нацраду з телебачення має розпочатися протягом трьох днів з дня припинення повноважень попередніх членів.

Відзначимо, що Ольга Герасим'юк, Олег Черниш і Олександр Ільяшенко продовжували працювати, незважаючи на те, що були призначені п'ять років тому.

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Чим займається Нацрада з питань телерадіомовлення?

Національна рада України з питань телебачення є конституційним, постійним колегіальним, наглядовим та регуляційним держорганом України у галузі телерадіомовлення.

До її функцій входить:

– контроль за дотриманням законодавства у сфері телерадіомовлення;

– участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері телерадіомовлення;

– розробка і затвердження Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору;

–здійснення аналізу стану телерадіомовлення в Україні;

– прийняття рішень про створення та розвиток каналів мовлення, мереж мовлення, телемереж, які передбачають – – використання радіочастотного ресурсу;

– сприяння включенню телерадіоорганізацій України до світового інформаційного простору і здійсненню їх діяльності відповідно до міжнародних стандартів;

– участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;

– здійснення співробітництва з питань телебачення і радіомовлення з міжнародними організаціями, з органами державної влади та неурядовими організаціями інших країн;

– формування тимчасового архіву та архівного фонду телерадіоорганізацій (копій записів програм, що виходять в ефір, відзнятого матеріалу);

– створення та утримання державного архіву телебачення і радіомовлення України у порядку, встановленому законом.