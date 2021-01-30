Совет Безопасности ООН проведет неформальное заседание из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Обсуждение запланировано на 3 февраля.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на AFP

Неформальное заседание Совета Безопасности ООН состоится в закрытом формате.

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Совбез ООН обсудит ситуацию с Навальным

Официальной темой беседы будет попытка отравления Алексея Навального "Новичком", которое произошло в августе 2019 года. Однако, как отмечается, дипломаты могут обсудить и вопрос содержания под стражей оппозиционера.

Неформальный статус заседания предполагает, что высказываться и предлагать темы сможет любой член Совета Безопасности, а Россия не сможет этому помешать.

Отметим, что 18 января Совет ООН по правам человека призвал немедленно освободить Навального из-под стражи. И подчеркнул, что Россия должна провести тщательное и беспристрастное расследование его отравления.

#Russia: We are deeply troubled by the arrest of Aleksei Navalny, and call for his immediate release and for his due process rights to be respected in line with the rule of law. We reiterate our call for a thorough and impartial investigation into his poisoning. — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 18, 2021

Задержание Навального: что стоит знать