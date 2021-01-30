Совет Безопасности ООН созывает неформальное заседание из-за Навального: детали
Совет Безопасности ООН проведет неформальное заседание из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Обсуждение запланировано на 3 февраля.
Источник: Deutsche Welle со ссылкой на AFP
Неформальное заседание Совета Безопасности ООН состоится в закрытом формате.
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Совбез ООН обсудит ситуацию с Навальным
Официальной темой беседы будет попытка отравления Алексея Навального "Новичком", которое произошло в августе 2019 года. Однако, как отмечается, дипломаты могут обсудить и вопрос содержания под стражей оппозиционера.
Неформальный статус заседания предполагает, что высказываться и предлагать темы сможет любой член Совета Безопасности, а Россия не сможет этому помешать.
Отметим, что 18 января Совет ООН по правам человека призвал немедленно освободить Навального из-под стражи. И подчеркнул, что Россия должна провести тщательное и беспристрастное расследование его отравления.
Задержание Навального: что стоит знать
- Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января 2021 года вернулся в Москву из Германии. Там он лечился и проходил реабилитацию после отравления "Новичком".
- Во время прохождения паспортного контроля его задержали в аэропорту "Шереметьево". Политику избрали меру пресечения в одном из полицейских отделений – взяли под стражу на 30 суток.
- Навального обвиняют в хищении денег. Ему грозит до 10 лет заключения.
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