Рада Безпеки ООН скликає неформальне засідання через Навального: деталі
Рада Безпеки ООН проведе неформальне засідання через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Обговорення заплановане на 3 лютого.
Джерело: Deutsche Welle з посиланням на AFP
Неформальне засідання Ради Безпеки ООН відбудеться в закритому форматі.
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Радбез ООН обговорить ситуацію з Навальним
Офіційною темою бесіди буде спроба отруєння Олексія Навального "Новачком", яке сталося в серпні 2019 року. Однак, як зазначається, дипломати можуть обговорити і питання тримання під вартою опозиціонера.
Неформальний статус засідання передбачає, що висловлюватися та пропонувати теми зможе будь-який член Ради Безпеки, натомість Росія не зможе цьому перешкодити.
Відзначимо, що 18 січня Рада ООН з прав людини закликала негайно звільнити Навального з-під варти. І наголосила, що Росія повинна провести ретельне та неупереджене розслідування його отруєння.
Затримання Навального: що варто знати
- Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня 2021 року повернувся у Москву з Німеччини. Там він лікувався та проходив реабілітацію після отруєння "Новачком".
- Під час проходження паспортного контролю його затримали в аеропорту "Шереметьєво". Політику обрали запобіжний захід в одному з поліцейських відділків – взяли під варту на 30 діб.
- Навального звинувачують у розкраданні грошей. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.
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