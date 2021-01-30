Рада Безпеки ООН проведе неформальне засідання через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Обговорення заплановане на 3 лютого.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на AFP

Неформальне засідання Ради Безпеки ООН відбудеться в закритому форматі.

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Радбез ООН обговорить ситуацію з Навальним

Офіційною темою бесіди буде спроба отруєння Олексія Навального "Новачком", яке сталося в серпні 2019 року. Однак, як зазначається, дипломати можуть обговорити і питання тримання під вартою опозиціонера.

Неформальний статус засідання передбачає, що висловлюватися та пропонувати теми зможе будь-який член Ради Безпеки, натомість Росія не зможе цьому перешкодити.

Відзначимо, що 18 січня Рада ООН з прав людини закликала негайно звільнити Навального з-під варти. І наголосила, що Росія повинна провести ретельне та неупереджене розслідування його отруєння.

#Russia: We are deeply troubled by the arrest of Aleksei Navalny, and call for his immediate release and for his due process rights to be respected in line with the rule of law. We reiterate our call for a thorough and impartial investigation into his poisoning. — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 18, 2021

Затримання Навального: що варто знати