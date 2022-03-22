В Раде готовят закон о дополнительном налоге для компаний, работающих с Россией, – нардеп

В парламенте идет работа над законом по компаниям, которые продолжают работать в России. Для них хотят ввести дополнительный налог.

Польская идея о "бизнес-репарации" должна заработать и у нас. Об этом заявил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и восстанавливать все разрушенное им в другой стране.

– сказал Железняк.

На 26-й день войны в России продолжают работать крупные компании как Ашан, Метро, ​​Нестле и другие.

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