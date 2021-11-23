Инициатива по созданию ВСК принадлежит нардепу от "Слуги народа" Максиму Дырдину. Соответствующий проект постановления уже зарегистрировали на сайте парламента.

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Какие основные задачи ВСК предлагают:

проверка возможных фактов нарушения Денисовой присяги;

подготовка заключения о наличии оснований для увольнения ее с должности омбудсмена.

По мнению Дырдина, комиссию должен возглавить именно он, а его заместителем стать нардеп от группы "Доверие" Владислав Поляк. Также в состав могут ввести 6 народных избранников от монобольшинства и одного нардепа от "Батькивщины".

Почему инициировали отставку Денисовой

В парламент поступило сразу 6 заявлений от Качуры Д. М., который утверждает, что у него есть судебные решения в его пользу. Дело касается отказа Денисовой рассматривать его электронные обращения. Суд решил, что такие действия являются противоправными.

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Обратите внимание! Отметим, что ранее Людмила Денисова принимала активное участие в отстаивании прав задержанного в Грузии Михаила Саакашвили. Омбудсмен несколько раз посещала Грузию и виделась с экс-президентом. Впоследствии Минюст страны решил н е допускать Денисову к политику.