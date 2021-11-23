Ініціатива щодо створення ТСК належить нардепу від "Слуги народу" Максиму Дирдіну. Відповідний проєкт постанови уже зареєстрували на сайті парламенту.
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Які основні завдання ТСК пропонують:
- перевірка можливих фактів порушення Денісовою присяги;
- підготовка висновку про наявність підстав для звільнення її з посади омбудсмена.
На думку Дирдіна, комісію має очолити саме він, а його заступником стати нардеп від групи "Довіра" Владислав Поляк. Також до складу можуть ввести 6 народних обранців від монобільшості та одного нардепа від "Батьківщини".
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У парламент надійшло одразу 6 заяв від Качури Д.М., який стверджує, що у нього є судові рішення на його користь. Справа стосується відмови Денісової розглядати його електронні звернення. Суд вирішив, що такі дії є протиправними.
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