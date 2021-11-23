Ініціатива щодо створення ТСК належить нардепу від "Слуги народу" Максиму Дирдіну. Відповідний проєкт постанови уже зареєстрували на сайті парламенту.

Раніше У Грузії заявили, що більше не пустять Денісову до Саакашвілі

Які основні завдання ТСК пропонують:

перевірка можливих фактів порушення Денісовою присяги;

підготовка висновку про наявність підстав для звільнення її з посади омбудсмена.

На думку Дирдіна, комісію має очолити саме він, а його заступником стати нардеп від групи "Довіра" Владислав Поляк. Також до складу можуть ввести 6 народних обранців від монобільшості та одного нардепа від "Батьківщини".

Чому ініціювали відставку Денісової

У парламент надійшло одразу 6 заяв від Качури Д.М., який стверджує, що у нього є судові рішення на його користь. Справа стосується відмови Денісової розглядати його електронні звернення. Суд вирішив, що такі дії є протиправними.

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Зверніть увагу! Зазначимо, що раніше Людмила Денісова брала активну участь у відстоюванні прав затриманого в Грузії Михайла Саакашвілі. Омбудсменка кілька разів відвідувала Грузію та бачилась з експрезидентом. Згодом Мін'юст країни вирішив не допускати Денісову до політика.