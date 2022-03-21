В Раде предлагают конкретизировать правовой статус военнопленных

Верховной Раде предлагают урегулировать вопросы, связанные с обращением с военнопленными в особый период.

Законопроект №7173 о внесении изменений в некоторые законы зарегистрирован в парламенте 17 марта. Его цель – урегулирование отдельных правовых аспектов обращения с военнопленными.

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Авторы предлагают внести в ст. 11 Уголовно-исполнительного кодекса Украины нормы, которые предусматривают возможность в случае необходимости в пределах одной исправительной колонии создавать секторы с различными уровнями безопасности, а также секторы для содержания лиц, взятых под стражу, при условии обеспечения изоляции от осужденных, находящихся в данном учреждении.

Законопроект также предлагает установить, что в период действия на территории Украины военного положения в связи с невозможностью доставки военнопленных до тылового лагеря для содержания военнопленных Минобороны, таких лиц могут временно удерживать на участках по содержанию военнопленных, которые созданы в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровней безопасности или на участках, образованных в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Дополнение закона Украины "О Национальной полиции"

Законопроект также предлагает дополнить закон Украины "О Национальной полиции" новыми положениями. В связи с этим, полиция будет обеспечивать выполнение задач, в том числе в условиях военного положения, по вопросам взаимодействия органов и подразделений Национальной полиции с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами государственной формы собственности, в том числе относительно военнопленных, проверки документов с целью выявления лиц, которые самовольно оставили место для содержания военнопленных.

Авторы законопроекта предлагают расширить перечень оснований для остановки транспорта, его проверки и проверки пассажиров.

Законопроект №7173 конкретизирует правовой статус военнопленных, разграничивает деятельность центральных и других органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций в сфере обороны по организации обращения с военнопленными.

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