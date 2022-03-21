Законопроєкт №7173 про внесення змін до деяких законів зареєстровано у парламенті 17 березня. Його мета – врегулювання окремих правових аспектів поводження з військовополоненими.

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Автори пропонують внести до ст. 11 Кримінально-виконавчого кодексу України норми, які передбачають можливість у разі потреби у межах однієї виправної колонії створювати сектори з різними рівнями безпеки, а також сектори для утримання осіб, взятих під варту, за умови забезпечення ізоляції від засуджених, які перебувають у цій установі.

Законопроєкт також пропонує встановити, що в період дії на території України воєнного стану у зв'язку з неможливістю доставки військовополонених до тилового табору для утримання військовополонених Міноборони, таких осіб можуть тимчасово утримувати на ділянках з утримання військовополонених, які створені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання, середнього та максимального рівнів безпеки або на ділянках, утворених у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Доповнення закону України "Про Національну поліцію"

Законопроєкт також пропонує доповнити закон України "Про Національну поліцію" новими положеннями. Згідно з цим, поліція забезпечуватиме виконання завдань, у тому числі в умовах воєнного стану, з питань взаємодії органів та підрозділів Національної поліції з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними особами державної форми власності, у тому числі щодо військовополонених, перевірки документів з метою виявлення осіб, які самовільно залишили місце для утримання військовополонених.

Автори законопроєкту пропонують додатково розширити перелік підстав для зупинення транспорту, його перевірки та перевірки пасажирів.

Законопроєкт №7173 конкретизує правовий статус військовополонених, розмежовує діяльність центральних та інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у сфері оборони щодо організації поводження з військовополоненими.

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