В Раде призывают остановить любые перевозки между ЕС и Россией
14 марта 2022 , 00:11Читати новину українською
Источник:Верховная рада Украины
В Верховной Раде призывают прекратить все перевозки между странами ЕС и Россией. Это должно быть одним из ответов на ее нападение на Украину.
Инициативу проявляет комитет по транспорту и инфраструктуре. Отмечают, что в ответ на войну большинство стран ввели санкции.
Указанные санкции наносят мощный удар как по банковской сфере, так и по другим отраслям российской экономики. Призываем их расширить,
– заявили в комитете.
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