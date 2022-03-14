В Раде призывают остановить любые перевозки между ЕС и Россией

14 марта 2022 , 00:11
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Источник:

Верховная рада Украины

В Верховной Раде призывают прекратить все перевозки между странами ЕС и Россией. Это должно быть одним из ответов на ее нападение на Украину.

Инициативу проявляет комитет по транспорту и инфраструктуре. Отмечают, что в ответ на войну большинство стран ввели санкции.

Указанные санкции наносят мощный удар как по банковской сфере, так и по другим отраслям российской экономики. Призываем их расширить,
– заявили в комитете.

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Автор: Оксана Княжик