В Раде рассказали, когда появится текст президентского законопроекта об олигархах

Дмитрий Разумков заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского по уменьшению влияния олигархов передали в Верховную Раду. Его текст появится утром 3 июня.

Детали от Разумкова

Сейчас текст документа расписывают. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Актуально Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

С утра 3 июня текст будет на сайте, потому что процедурно он расписывается, идет на обнародование комитетам. И завтра все – и народные депутаты, и все граждане – смогут ознакомиться с текстом этого законопроекта,

– рассказал чиновник.

Что известно о законопроекте

В Офисе Президента рассказали подробности документа. Известно, что он содержит определение понятия "олигарх" – лицо, имеющее значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирует основные сегменты медийного пространства.

В ведомстве заверили, что законопроект не нарушает права олигархов, а лишь устанавливает правила их прозрачных отношений с представителями власти. Документ будет регламентировать встречи и отношения чиновников с лицами, обладающими значительными активами.

Документ имеет ограниченный срок действия – 10 лет.

Интересно Зеленский анонсировал законопроект о деолигархизации: как отреагировали у Ахметова

Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране,

– заверили в ОПУ.

Там добавили, что устранение монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок развитию среднего класса и ускорит развитие экономики.

Законопроект "О предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни" в Раду 2 июня внёс президент. Он обозначил документ как неотложный.