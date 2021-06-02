Деталі від Разумкова

Наразі текст документу розписують. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Актуально Зеленський вніс у Раду законопроєкт про олігархів

З ранку 3 червня текст буде на сайті, тому що процедурно він розписується, йде на оприлюднення комітетам. І завтра всі – і народні депутати, і всі громадяни – зможуть ознайомитися з текстом цього законопроєкту,

– розповів чиновник.

Що відомо про законопроєкт

В Офісі Президента розповіли подробиці документа. Відомо, що він містить визначення поняття "олігарх" – особи, яка має значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролює основні сегменти медійного простору.

У відомстві запевнили, що законопроєкт не порушує права олігархів, а лише встановлює правила їхніх прозорих відносин з представниками влади. Документ регламентуватиме зустрічі та відносини чиновників з особами, які володіють значними активами.

Законопроєкт має обмежений термін дії – 10 років.

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Він має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні,

– запевнили в ОПУ.

Там додали, що усунення монопольного становища низки обраних осіб дасть поштовх розвитку середнього класу та пришвидшить розвиток економіки.