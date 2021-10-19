В Раде возник спор из-за подписания закона об олигархах
Источник:24 канал
Верховная Рада 19 октября разблокировала подписание законопроекта об олигархах. В то же время между Русланом Стефанчуком и Дмитрием Разумковым возник спор по этому вопросу.
Действующий председатель фракции "Слуга народа" Руслан Стефанчук, опираясь на законопроект, заверил, что это должен сделать он. Однако с ним не согласен бывший спикер – Дмитрий Разумков.
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"Нарушение процедур влечет за собой решения, которые принимают в Конституционном Суде. Мне бы не хотелось, чтобы потом кто-то кого-то обвинял, что такой важный законопроект об олигархах был "перевернутый" только потому, что не тот его подписал", – заявил Разумков.
Экс-глава Рады уверен, что подписывать должен тот человек, при руководстве которого принимали законопроект. В противном случае, по его мнению, это может привести к проблемам с Конституционным Судом.
По словам Разумкова, не ясно, легитимно ли будет подписан закон, который затем направят к президенту.Важно! Закон о деолигархизации создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины.
Спор в Раде из-за закона об олигархах: смотрите видео
Закон об олигархах: что известно
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о деолигархизации.
- В то же время Разумков заявил, что новопринятый законопроект об олигархах можно обжаловать в Конституционном суде. Причиной тому является нарушение регламента во время голосования.
- Верховная Рада 19 октября 2021 года разблокировала возможность подписания принятого ранее законопроекта об олигархах. Народные избранники отклонили все 12 проектов постановлений об отмене голосования за документ.