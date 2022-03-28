В Раде зарегистрировали проект о запрете символики оккупантов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий использовать символику российских оккупантов. Говорится, в частности, о Z-символе кровавых преступлений россиян на украинской территории.

О регистрации законопроекта №7220 сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Документ предусматривает уголовную ответственность за использование российской захватнической символики.

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Между свастикой и Z будет знак равенства, – Железняк

После принятия между нацистской свастикой и русской Z (и другими) будет знак равенства,

– добавил Железняк.

К созданию законопроекта присоединились 15 нардепов. Железняк подчеркнул, что символичной стала первая тройка авторов, ведь сам Железняк – из Мариуполя, Александр Бакумов – из Харькова, а Владимир Цабаль – из Бучи.

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Ранее с похожей идеей – запретить символику российских оккупантов – выступали и за рубежом. В частности, речь идет о странах Балтии.