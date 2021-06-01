Еще одно повышение пенсионного возраста: в Раде зарегистрировали новый законопроект

Украинцам могут повысить пенсионный возраст до 61 года. Народные депутаты зарегистрировали законопроект об изменениях в законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

По состоянию на 1 июня проект закона №5566 направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады. Инициировали соответствующий документ 10 народных избранников от "Слуги народа".

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Детали законопроекта

Новый законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста на один месяц в год. Поэтому украинцы должны будут выходить на пенсию в 61-летнем возрасте.

Нововведение также предусматривает уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходу до 6-летнего возраста. То есть, что пенсионный возраст для женщин не может быть пониженным более чем на 3 года.

Поэтому общее повышение пенсионного возраста до 61 года в Украине призвано компенсировать именно такое снижение возраста на полгода матерей детей до 6 лет.

Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на 1 год, и будет составлять 61 год,

– указано в документе.

Инициаторы проекта закона считают, что это поможет решить демографический кризис в Украине. "Чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей, чтобы противостоять последствиям демографической ситуации, которая сложилась в стране", – говорится в пояснительной записке.

Депутаты привели пример других стран, в которых пенсионный возраст выше, чем в Украине. Например, в Бельгии, Финляндии, Дании – 65 лет. А в Исландии и Норвегии – 67.

Инициатором законопроекта выступили, в частности, такие депутаты из "Слуги народа":

Галина Третьякова;

Ирина Верещук;

Марьяна Безуглая;

Ольга Василевская-Смаглюк.

В Украине в 2021 году уже повысили пенсионный возраст

С 1 апреля 2021 года в Украине на полгода повысили пенсионный возраст для женщин. До 31 марта украинцы еще могли выходить на пенсию в возрасте 59,5 лет, с 1 апреля необходимо достичь 60 лет.

Украинцы, которых уволят накануне достижения пенсионного возраста, смогут досрочно назначать пенсии. Впрочем, меняется и стаж, который нужно иметь, чтобы выйти на пенсию: