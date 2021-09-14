Ради контрабанды перелетали 3 границы: в Молдове задержали украинцев
В Молдове пограничники задержали табачных контрабандистов из Украины и Беларуси. Злоумышленники нарушили воздушное пространство сразу 3 государств.
Контрабандистов задержали сотрудники Черновицкого отряда, и их молдавские коллеги. Произошло это в ночь на 14 сентября.
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В Молдове задержали табачных контрабандистов
Правоохранителям удалось поймать контрабандистов, которые нарушали воздушное пространство 3 стран ради табачной контрабанды.
Пограничная полиция Молдовы и украинские пограничники в почти 10 километрах от Сокирян Новоднестровского района Украины на окраине Грозницы Бричанского района Молдовы обнаружили
- АН-2 украинского происхождения,
- легковой автомобиль молдавской регистрации,
- группу людей, которая обслуживала самолет.
Среди злоумышленников были украинцы и белорус
Правоохранители также задержали 3 мужчин – 2 граждан Украины, в том числе жителя столицы и черновчанина, а также гражданина Беларуси. Также обнаружили и изъяли средства навигации, которые использовали правонарушители.
Контрабандистам грозит тюрьма
Сейчас на месте работают правоохранители обеих стран с целью выяснения всех обстоятельств правонарушения и осуществления фото- и видеодокументирования.
Задержанным мужчинам, согласно действующему законодательству Молдовы, грозит тюрьма.
В Молдове на контрабанде поймали украинцев / Фото Госпогранслужбы
Текст сообщения Западного регионального управления Госпогранслужбы:
РАДИ КОНТРАБАНДЫ ПЕРЕЛЕТАЛИ ТРИ ГРАНИЦЫ: В МОЛДОВЕ ЗАДЕРЖАНЫ КОНТРАБАНДИСТЫ ИЗ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ
Сотрудниками оперативных подразделений Черновицкого отряда совместно с молдавскими коллегами задержаны воздушные контрабандисты, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради табачной контрабанды.
Воздушное судно украинские пограничники совместно с молдавскими коллегами задержали сегодня ночью. Этому предшествовала опережающая информация украинских правоохранителей. Быстрое взаимодействие между пограничниками двух стран и формирование совместных патрулей не оставили правонарушителям шансов на побег.
Как результат, пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками, в почти десяти километрах от н.п. Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине н.п. Грозница Бричанского района (Республика Молдова), обнаружен АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группа лиц, обслуживавшая самолет.
Стоит отметить, что правоохранителями также задержаны трое мужчин – двое граждан Украины, житель столицы и черновчанин, а также гражданин Беларуси. Также обнаружены и изъяты средства навигации, которые использовали правонарушители.
В настоящее время на месте работают правоохранители обеих стран с целью выяснения всех обстоятельств правонарушения и совершения фото- и видеодокументирования.
Задержанным мужчинам, согласно действующему законодательству Республики Молдова, грозит тюремное заключение.