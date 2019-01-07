"Ради демократии": военные в Габоне совершили попытку государственного переворота

7 января в 04:30 по местному времени военные в Габоне взяли под контроль национальную радиостанцию, чтобы заявить о создании "Национального совета возрождения" и призвали оппозиционных лидеров, профсоюзных деятелей и бывших военных, которые потеряли должности, присоединиться к ней.

Об этом сообщило издание BBC.

Читайте также: Какая страна ЕС приняла больше всего мигрантов из Африки: ответ ООН

Офицеры западноафриканской страны отметили, что начали переворот "для того, чтобы восстановить демократию". Военные также заявили, что разочарованы новогодним обращением действующего президента Али Бонго, назвали его "жалким" и подчеркнули, что он "отчаянно пытается держаться за власть".

Лидер Габона пришел к власти в 2009 году после смерти отца Омара Бонго, который правил страной в 1967–2009 годах. Из-за плохого состояния здоровья Али уже более двух месяцев находится за пределами страны: в октябре он перенес инсульт и уехал лечиться в Марокко.



Али Бонго

Участники переворота призвали армию "для блага страны" взять под контроль транспортную систему, а также запасы боеприпасов и аэропорты, а молодежь – "поддержать бунт и взять ответственность за свое будущее".

Впоследствии представитель правительства африканской страны Ги-Бертран Мапунгу сообщил, что ситуация в стране "находится под контролем". Он также добавил, что четырех офицеров арестовали, еще одному удалось скрыться.

Где находится Габон?

Это – государство на западном побережье Центральной Африки, которое на северо-западе граничит с Экваториальной Гвинеей, на севере с Камеруном, на востоке и юге – с Конго.

Напомним, 7 декабря президент Петр Порошенко подписал указ о снятии дипломата Александра Овчарова, который по совместительству был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии, с занимаемых им должностей.