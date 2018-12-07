Сразу четыре страны мира остались без посла Украины

Президент Петр Порошенко уволил Александра Овчарова с занимаемых им должностей. Дипломат, в частности, был по совместительству Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии.

Соответствующий указ №418 опубликовала пресс-служба украинского гаранта.

Читайте также: "Выбор с рядом предпосылок": почему представитель президента в Крыму Бабин подал в отставку

Уволить Овчарова Александра Евгеньевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сенегал, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Габонской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кот-д'Ивуар и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Либерия по совместительству,

– говорится в документе.

Указ был подписан 7 декабря 2018 года.

Добавим, что Александра Овчарова назначили на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Сенегале в декабре 2013 года. В 2016 году дипломат стал по совместительству еще и послом Украины в Габоне и Кот-д'Ивуаре (12 апреля), а также в Республике Либерия (12 мая).

Напомним, недавно Петр Порошенко также уволил двух руководителей ОГА – Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации и Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.