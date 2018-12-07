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      Сразу четыре страны мира остались без посла Украины

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      Петр Порошенко уволил посла Украины в четырех африканских республиках
      Петр Порошенко уволил посла Украины в четырех африканских республиках / Getty Images

      Президент Петр Порошенко уволил Александра Овчарова с занимаемых им должностей. Дипломат, в частности, был по совместительству Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии.

      Соответствующий указ №418 опубликовала пресс-служба украинского гаранта.

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      Уволить Овчарова Александра Евгеньевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сенегал, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Габонской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кот-д'Ивуар и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Либерия по совместительству,
      – говорится в документе.

      Указ был подписан 7 декабря 2018 года.

      Добавим, что Александра Овчарова назначили на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Сенегале в декабре 2013 года. В 2016 году дипломат стал по совместительству еще и послом Украины в Габоне и Кот-д'Ивуаре (12 апреля), а также в Республике Либерия (12 мая).

      Напомним, недавно Петр Порошенко также уволил двух руководителей ОГА Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации и Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.

      Что еще известно об Александре Овчарове? Ему 57 лет. Имеет самый высокий дипломатический ранг, который может иметь посол дипломат, или руководитель дипломатического учреждения во многих странах мира говорится о Чрезвычайном и Полномочном после.

      В 1996-1997 годах он был заместителем начальника Управления информации МИД Украины, а в 1997 - 1998 годах занимал должность Постоянного представительства Украины при Совете Европы.

      Александр Овчаров, дипломат, Африка, Либерия, Сенегал, Габон, Кот-д'Ивуар, Порошенко, увольнение, указ
      Александр Овчаров во время работы в Сенегале

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Африка Кот-д'Ивуар
      Источник: 24 канал
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