Сразу четыре страны мира остались без посла Украины
Президент Петр Порошенко уволил Александра Овчарова с занимаемых им должностей. Дипломат, в частности, был по совместительству Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии.
Соответствующий указ №418 опубликовала пресс-служба украинского гаранта.
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Уволить Овчарова Александра Евгеньевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сенегал, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Габонской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кот-д'Ивуар и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Либерия по совместительству,
– говорится в документе.
Указ был подписан 7 декабря 2018 года.
Добавим, что Александра Овчарова назначили на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Сенегале в декабре 2013 года. В 2016 году дипломат стал по совместительству еще и послом Украины в Габоне и Кот-д'Ивуаре (12 апреля), а также в Республике Либерия (12 мая).
Напомним, недавно Петр Порошенко также уволил двух руководителей ОГА – Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации и Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.
Что еще известно об Александре Овчарове? Ему – 57 лет. Имеет самый высокий дипломатический ранг, который может иметь посол дипломат, или руководитель дипломатического учреждения во многих странах мира – говорится о Чрезвычайном и Полномочном после.
В 1996-1997 годах он был заместителем начальника Управления информации МИД Украины, а в 1997 - 1998 годах занимал должность Постоянного представительства Украины при Совете Европы.
Александр Овчаров во время работы в Сенегале
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