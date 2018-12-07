Одразу чотири країни світу залишилися без посла України
Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Овчарова із займаних ним посад. Дипломат, зокрема, був за сумісництвом Надзвичайним і Повноважним послом України у Сенегалі, Габоні, Кот-д’Івуарі та Ліберії.
Відповідний указ №418 опублікувала прес-служба українського гаранта.
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Звільнити Овчарова Олександра Євгеновича з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Сенегал, а також з посад Надзвичайного та Повноважного Посла України у Габонській Республіці, Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Кот-д’Івуар та Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Ліберія за сумісництвом,
– мовиться у документі.
Указ було підписано 7 грудня 2018 року.
Додамо, що Олександра Овчарова призначили на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Сенегалі в грудні 2013 року. У 2016 році дипломат став за сумісництвом ще й послом України у Габоні та Кот-д'Івуарі (12 квітня), а також у Республіці Ліберія (12 травня).
Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко також звільнив двох очільників ОДА – Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації та Олександра Фіщука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
Що ще відомо про Олександра Овчарова? Йому – 57 років. Має найвищий дипломатичний ранг, який може мати посол-дипломат, або керівник дипломатичної установи у багатьох країнах світу – мовиться про Надзвичайний і Повноважний посол.
У 1996-1997 роках він був заступником начальника Управління інформації МЗС України, а в 1997-1998 роках обіймав посаду Постійного представництва України при Раді Європи.
Олександр Овчаров під час роботи у Сенегалі
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