Порошенко звільнив главу Чернівецької ОДА

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Фіщука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №389/2018 від 23 листопада, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

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Звільнити Фіщука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,

– йдеться в указі.

Олександра Фіщука було призначено головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 року.

З 2012 по 2014 він був народним депутатом від “Батьківщини”, обраним в одномандатному окрузі № 202.

Перед звільненням Порошенко нагородив Фіщука орденом За заслуги III ступеня.

"За вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Чернівецької області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом За заслуги III ступеня Фіщука Олександра Георгійовича – голови Чернівецької обласної державної адміністрації", – йдеться у відповідному указі №388/2018.

Нагадаємо, що 22 листопада Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.