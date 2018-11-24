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      Порошенко уволил главу Черновицкой ОГА

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      Александр Фищук
      Александр Фищук / Скриншот

      Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.

      Об этом говорится в указе №389/2018 от 23 ноября, опубликованном на официальном сайте главы государства.

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      Освободить Фищука Александра Георгиевича от должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,
      – говорится в указе.

      Александр Фищук был назначен председателем Черновицкой областной государственной администрации 5 февраля 2015.

      С 2012 по 2014 он был народным депутатом от "Батькивщины", избранным в одномандатном округе № 202.

      Перед увольнением Порошенко наградил Фищука орденом За заслуги III степени.

      "За весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю наградить орденом За заслуги III степени Фищука Александра Георгиевича – председателя Черновицкой областной государственной администрации", – говорится в соответствующем указе №388/2018.

      Напомним, что 22 ноября Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Тыкву с должности председателя Луганской областной государственной администрации.

      Теги: Петр Порошенко Новости Черновцов Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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