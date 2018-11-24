Порошенко уволил главу Черновицкой ОГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №389/2018 от 23 ноября, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Читайте также: Порошенко подписал скандальный закон о авто на Еврономер

Освободить Фищука Александра Георгиевича от должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,

– говорится в указе.

Александр Фищук был назначен председателем Черновицкой областной государственной администрации 5 февраля 2015.

С 2012 по 2014 он был народным депутатом от "Батькивщины", избранным в одномандатном округе № 202.

Перед увольнением Порошенко наградил Фищука орденом За заслуги III степени.

"За весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю наградить орденом За заслуги III степени Фищука Александра Георгиевича – председателя Черновицкой областной государственной администрации", – говорится в соответствующем указе №388/2018.

Напомним, что 22 ноября Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Тыкву с должности председателя Луганской областной государственной администрации.