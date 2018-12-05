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      "Вибір, який мав низку передумов": чому представник президента у Криму Бабін подав у відставку

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      Екс-представник президента у Криму Бабін пояснив, чому він подав у відставку
      Екс-представник президента у Криму Бабін пояснив, чому він подав у відставку / LIGA.net

      Колишній представник Президента України у Криму Борис Бабін переконує, що написав він заяву про відставку за своїм бажанням. За його словами, є низка підстав, які вплинули на таке рішення. Водночас екс-чиновник зауважив, що заяву написав ще до того, як Росія атакувала українські кораблі у Керченській протоці.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Президент України Петро Порошенко оприлюднив указ, за яким звільнив із посади свого постійного представника у Криму Бориса Бабіна. Водночас про причини такого кроку, як з боку гаранта, так і самого Бабіна жодної інформації не було.

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      Згодом Бабін все ж зауважив, що подав заяву про відставку ще до того, як Росія захопила українські судна у Керченській протоці, пише "Громадське".

      "Це мій особистий вибір, який мав низку передумов. Я впевнений, що продовжуючи виконувати свої обов’язки на посаді, це б не призвело до користі", – підкреслює колишній представник Президента у Криму.

      Також Борис Бабін прокоментував, чи є пов’язаним його звільнення з тим, що він критикував владу Херсонщини.

      "Я упевнений, що якби була лише проблема цієї влади у країні, то звільнятися було б не дуже розумно. Я не кажу, що цієї проблеми немає, але вона не є єдиною підставою мого рішення. Є низка підстав, пов’язаних між собою", – каже колишній чиновник.

      Водночас він додав, що упродовж найближчих півроку не пов’язуватиме своє життя з політикою.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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