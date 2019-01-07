"Заради демократії": військові у Габоні вчинили спробу державного перевороту

7 січня о 04:30 за місцевим часом військові у Габоні взяли під контроль національну радіостанцію, щоб заявити про створення "Національної ради відродження" та закликали опозиційних лідерів, профспілкових діячів та колишніх військових, які втратили посади, приєднатися до неї.

Про це повідомило видання BBC.

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Офіцери західноафриканської країни зазначили, що розпочали переворот "для того, щоб відновити демократію". Військові також заявили, що розчаровані новорічним зверненням чинного президента Алі Бонго, назвали його "жалюгідним" і наголосили, що він "відчайдушно намагається триматися за владу".

Лідер Габону прийшов до влади у 2009 році після смерті батька Омара Бонго, який керував країною у 1967-2009 роках. Через поганий стан здоров'я Алі вже понад два місяці перебуває за межами країни: у жовтні він переніс інсульт та поїхав лікуватися до Марокко.



Алі Бонго

Учасники перевороту закликали армію "для блага країни" взяти під контроль транспортну систему, а також запаси боєприпасів й аеропорти, а молодь – підтримати бунт та взяти "відповідальність за своє майбутнє".

Згодом представник уряду африканської країни Гі-Бертран Мапунгу повідомив, що ситуація в державі "перебуває під контролем". Він також додав, що чотирьох офіцерів заарештували, ще одному вдалося втекти.

Де розташований Габон? Це – держава на західному узбережжі Центральної Африки, яка на північному заході межує з Екваторіальною Гвінеєю, на півночі з Камеруном, а на сході та півдні – з Конго.

Нагадаємо, 7 грудня президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення дипломата Олександра Овчарова, який за сумісництвом був Надзвичайним і Повноважним послом України у Сенегалі, Габоні, Кот-д'Івуарі та Ліберії, із займаних ним посад.