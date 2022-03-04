Радиация не выбирает, с каким паспортом человек родился, – Рудык призвала союзников помочь

Россия в ночь на 4 марта беспощадно обстреливала Запорожскую АЭС. Владимир Зеленский обратился к миру за помощью, ведь если произойдет трагедия – пострадает не только Украина.

Об этом в эфире 24 канала сказала глава партии "Голос" Кира Рудык. Она подчеркнула, что Европа должна понимать всю серьезность ситуации.

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"Сегодняшняя ночь, когда российские войска бомбили атомную электростанцию, показала другим союзникам, что это будет проблема не только Украины. Это уже давно проблема не только Украины", – подчеркнула Рудык.

Радиация не выбирает, с каким паспортом человек родился. Она не разбирается, страна НАТО или ЕС. Если ахнет – ахнет по всем,

– отметила нардепка.

Рудык: Надо действовать как Путин

Она обьяснила, что сейчас нардепы работают над тем, чтобы союзники предоставили Украине поддержку в небе.

"Мы должны действовать как Путин. Если он говорит "их там нет", то наши союзники тоже могут не быть официально, но оказать нам поддержку и помощь", – высказалась Рудык.

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