Радиация не знает, где Россия, – Зеленский призвал россиян не молчать о преступлениях Путина

На девятый день полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты атаковали Запорожскую АЭС в Энергодаре. Перед миром встала угроза новой ядерной катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам и заявил, что они должны помнить последствия Чернобыльской катастрофы. Граждане России должны сказать Владимиру Путину, что хотят жить.

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"Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти. Как вы могли это забыть?", – сказал президент.

Прекратить преступления

Зеленский подчеркнул, что нельзя молчать. Следует требовать у властей прекратить преступные действия.

Вы должны выйти на улицы и говорить, что хотите жить. Жить земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где границы России,

– сказал Зеленский.

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