На границе Норвегии с Россией был скачок радиации: где это произошло – показываем на карте

На второй неделе сентября на норвежско-российской границе зафиксировали скачок радиации. Исследователи обнаружили следы цезия-137 и урана-235.

Элементы, которые входят в топливо для атомных реакторов и "начинку" для ядерного оружия, обнаружили в в Виксйофьелле и Сванховде. Где именно обнаружили радиоактивные изотопы, передает 24 Канал.

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Радиоактивные элементы на границе с Россией

В пробах двух станций радиационного наблюдения – Виксйофьель и Сванховд, между 9 и 12 сентября были обнаружены следы цезия-137. Это радиоактивный изотоп, выделяющийся при распаде урана-235.

Где расположен Сванховд: смотрите на карте

Управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) отмечает, что уровни явно выше нормы, но не представляют опасности для людей или окружающей среды. Так, радиоактивный цезий-137 появился в период где-то между 9 и 12 сентября.

Мы обнаружили 5 мкБк/м3 на фильтровальной станции в Сванховде на 37-й неделе (9 – 16 сентября, – 24 Канал), и мы измерили такую же концентрацию на фильтровальной станции в Виксйофьелле на 36 – 37 неделе (5 – 12 сентября, – 24 Канал),

– отмечают в DSA.

DSA говорит, что во время исследования фильтров не было обнаружено других радиоактивных изотопов. Также неизвестно, имеют ли какие-то измерения на российской стороне границы подобные результаты.