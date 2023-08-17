О тревоге объявили в 9:55 и 9:56 17 августа. Городской голова Николаева успокоил людей и объяснил причины тревоги, пишет 24 Канал.

Смотрите также Несколько групп "Шахедов" атаковали район Измаила: на Юге снова была воздушная тревога

Почему в Николаевской области была радиационная угроза

В течение 17 и 18 августа на территории Южноукраинска и Вознесенского района будут проводиться многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской защите,

– объяснил городской голова Николаева.

Чиновник сказал, что во время учений планировали отработать практические мероприятия по:

эвакуации населения из зон условного радиационного заражения;

ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов.

По его данным, из-за отработки могли ограничить движение транспорта на дорогах регионального и местного значения на территории Вознесенского района.

Александр Сенкевич заверил, что мероприятия исключительно обучающие.

"Просим сохранять спокойствие. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание", – пояснил мэр.



Как выглядела карта тревог в Николаевской области / Скриншот 24 Канала

Кстати, угрозы на территории Николаевской области по состоянию на 11 часов 17 августа уже не было.

СМИ распространили "инсайд" о приказе подрыва ЗАЭС

Российские "оппозиционные" телеграмм-каналы 16 августа распространили якобы "инсайт" о том, что Путин якобы подписал указ о подрыве Запорожской атомной электростанции. Более того, по их информации, он уже даже назначил дату.

Однако украинские разведчики заявили, что угрозы провокаций на ЗАЭС пока нет.

Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО, они пытаются посеять панику, испугать украинцев,

– сообщили разведчики.

Также они сказали, что такими вбрасываниями Россия реагирует на события на фронте.