Про тривогу оголосили о 9:55 та 9:56 17 серпня. Міський голова Миколаєва заспокоїв людей та пояснив причини тривоги, пише 24 Канал.

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Чому на Миколаївщині була радіаційна загроза

Протягом 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту,

– пояснив міський голова Миколаєва.

Посадовець сказав, що під час навчань планували відпрацювати практичні заходи з:

евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження;

ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.

За його даними, через відпрацювання могли обмежити рух транспорту на дорогах регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району.

Олександр Сєнкевич запевнив, що заходи виключно навчальні.

"Просимо зберігати спокій. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", – пояснив мер.



Як виглядала мапа тривог на Миколаївщині / Скриншот 24 Каналу

До речі, загрози на території Миколаївської області станом на 11 годину 17 серпня вже не було.

ЗМІ поширили "інсайд" про наказ підриву ЗАЕС

Російські "опозиційні" телеграм-канали 16 серпня поширили нібито "інсайт" про те, що Путін буцімто підписав указ про підрив Запорізької атомної електростанції. Ба більше, за їхньою інформацією, він вже навіть призначив дату.

Однак українські розвідники заявили, що загрози провокацій на ЗАЕС наразі немає.

Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російське ІПСО, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців,

– повідомили розвідники.

Також вони сказали, що такими вкидами Росія реагує на події на фронті.