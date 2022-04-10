Рад, что позиция Германии меняется в пользу Украины, – президент
Сегодня, 10 апреля, Владимир Зеленский разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент отметил, что позиция лидеров Германии меняется в пользу Украины.
Зеленский разговаривал с канцлером о том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против России и как заставить страну-агрессора искать мир.
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Президент считает логичным изменение позиции Германии
Владимир Зеленский ожидает, что все, о чем договорились лидеры стран, будет реализовано. Он подчеркнул, что "это очень важно".
Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это абсолютно логичным, поскольку этот курс поддерживается большинством немецкого народа и я ему благодарен,
– заявил глава государства.
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