Рад, что позиция Германии меняется в пользу Украины, – президент

Сегодня, 10 апреля, Владимир Зеленский разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент отметил, что позиция лидеров Германии меняется в пользу Украины.

Зеленский разговаривал с канцлером о том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против России и как заставить страну-агрессора искать мир.

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Президент считает логичным изменение позиции Германии

Владимир Зеленский ожидает, что все, о чем договорились лидеры стран, будет реализовано. Он подчеркнул, что "это очень важно".

Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это абсолютно логичным, поскольку этот курс поддерживается большинством немецкого народа и я ему благодарен,

– заявил глава государства.

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