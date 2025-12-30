В эфире таинственного российского "радио судного дня" заиграло "Лебединое озеро": что это может значить

Российская радиостанция УВБ-76, известная как "жужжалка", вдруг включила музыку в эфир 30 декабря. Что интересно, это было символическое "Лебединое озеро" Чайковского.

Почему в эфире УВБ-76 включили "Лебединое озеро" и почему это важно?

Пользователи обратили внимание, что в эфире "жужжалки", которая обычно издает монотонный звук, появилась музыка. И не что иное, как "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

"Лебединое озеро" в эфире "радио судного дня" 30 декабря 2025 года

Для жителей бывшего СССР эта музыка является символической, ведь с нее в августе 1991 года началась попытка государственного переворота – так называемый путч ГКЧП. Тогда советским людям ничего не объясняли, а по телевидению весь день показывали балет Петра Чайковского "Лебединое озеро". Переворот был неудачным, но в конце концов те события привели к свержению советской власти.

Интересно! Укрпочта и ГУР создали коллаборацию "Лягушачье озеро", намекая, что россияне однажды проснутся – а по телевизору вместо Симоньян, Скабеевой и Соловьева нечто совсем другое.

Впрочем, в эфире играла и другая музыка, а именно хиты Z-исполнителей "Лето и арбалеты" (песня, которая прославляет вагнеровцев). И кавер на песню из мультфильма "Бременские музыканты", где есть слова "Ничего на свете лучше нету, чем в*бать по Киеву ракетой". Также в перепеве обещают вернуть Донбасс "русским людям".

Z-музыка и угрозы украинцам в эфире УВБ-76 30 декабря

Телеграм-канал, который занимается трансляцией "жужжалки", заметил, что в эфир пробрался пират и его якобы глушат.

Интересно, что в последнее время активность УВБ-76 участилась, а с ней и случаи пиратства.

Что такое УВБ-76, она же "жужжалка" или "радио судного дня"?

Считается, что станция связана с военными и начала работу в 1970-е, во время холодной войны. Но ее назначение доподлинно неизвестно. Весь ее эфир занимают монотонные звуки жужжания, которые довольно редко прерываются странными сообщениями. Они содержат непонятный набор слогов, а если есть полноценные слова, то они не составляют текст.

Эта таинственность привлекает внимание к эфиру станции. Кстати, найти ее волну может любой желающий.

Типичный эфир "жужжалки" – жужжание и странные слова

Предполагают, что станция входит в систему "Периметр" и работает до тех пор, пока по России не нанесен ядерный удар. Если же он произойдет, то автоматически будет ответный удар. А потому УВБ-76 называют также радио судного дня или радио мертвой руки.

Что раньше ставили пираты в эфире "жужжалки"?

"Лебединое озеро" уже играли в 2024 году. А еще были песни Шамана и гимн СССР. Когда-то там играла песня "Черные глаза", а в 2017 году – "ПТН ПНХ" и "Слава Украине".

То есть кем бы ни были эти взломщики-радиолюбители, они могут быть как пророссийскими, так и проукраинскими. Предположительно, хакеры ломают станцию ради самого факта, чтобы похвастаться, а не чтобы донести какое-то сообщение.