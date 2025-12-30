Деталі зібрав 24 Канал.

Чому в ефірі УВБ-76 увімкнули "Лебедине озеро" та чому це важливо?

Користувачі звернули увагу, що в ефірі "жужжалки", яка зазвичай видає монотонний звук, з'явилася музика. І не що інше, як "Лебедине озеро" Петра Чайковського.

"Лебедине озеро" в ефірі "радіо судного дня" 30 грудня 2025: слухайте аудіо

Для жителів колишнього СРСР ця музика є символічною, адже з неї у серпні 1991 року розпочалася спроба державного перевороту – так званий путч ГКЧП. Тоді радянським людям нічого не пояснювали, а по телебаченню весь день показували балет Петра Чайковського "Лебедине озеро". Переворот був невдалим, та зрештою ті події призвели до повалення радянської влади.

Цікаво! Укрпошта та ГУР створили колаборацію "Жаб'яче озеро", натякаючи, що росіяни одного дня прокинуться – а по телевізору замість Сімоньян, Скабєєвої і Соловйова щось геть інше.

Втім, в ефірі грала й інша музика, а саме хіти Z-виконавців "Лето и арбалеты" (пісня, яка прославляє вагнерівців). І кавер на пісню з мультфільму "Бременські музиканти", де є слова "Ничего на свете лучше нету, чем в*бать по Киеву ракетой". Також у переспіві обіцяють повернути Донбас "російським людям".

Z-музика та погрози українцям в ефірі УВБ-76 30 грудня: слухайте аудіо (обережно, лайка!)

Телеграм-канал, який займається транслюванням "жужжалки", зауважив, що в ефір прорвався пірат і його нібито глушать.

Цікаво, що останнім часом активність УВБ-76 почастішала, а з нею і випадки піратства.

Що таке УВБ-76, вона ж "жужжалка" або "радіо судного дня"?

Вважається, що станція пов'язана з військовими і почала роботу в 1970-ті, під час холодної війни. Та її призначення достеменно невідоме. Весь її ефір займають монотонні звуки дзижчання, які досить рідко перериваються дивними повідомленнями. Вони містять незрозумілий набір складів, а якщо є повноцінні слова, то вони не становлять текст.

Ця таємничість привертає увагу до ефіру станції. До речі, знайти її хвилю може будь-хто.

Типовий ефір "жужжалки" – дзижчання і дивні слова: слухайте аудіо

Припускають, що станція входить у систему "Периметр" і працює доти, доки по Росії не завдано ядерного удару. Якщо ж він станеться, то автоматично буде удар у відповідь. А тому УВБ-76 називають також радіо судного дня або радіо мертвої руки.

Що раніше ставили пірати в ефірі "жужжалки"?

"Лебедине озеро" вже грало у 2024 році. А ще були пісні Шамана та гімн СРСР. Колись там грала пісня "Черные глаза", а в 2017 році – "ПТН ПНХ" і "Слава Україні".

Тобто ким би не були ці зломщики-радіолюбителі, вони можуть бути як проросійськими, так і проукраїнськими. Імовірно, хакери ламають станцію заради самого факту, щоб похизуватися, а не щоб донести якесь повідомлення.