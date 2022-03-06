"Радио Свобода" временно приостановило деятельность в России

Российская редакция Радио Свобода приостанавливает свою работу. Причиной является давление со стороны правоохранительных органов и власти на независимых журналистов.

Российские налоговики приступили к процедуре банкротства "Радио Свобода", а в стране ввели закон, согласно которому за отклонение от позиции захватчиков журналистам грозит тюремный срок. Поэтому редакция решила приостановить свою работу.

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Соответствующее заявление журналисты опубликовали в ночь на 6 марта. Редакция подчеркнула, что последние события стали кульминацией многолетних попыток давления на независимые СМИ.

Эти атаки Кремля на способность "Радио Свобода" действовать в России являются кульминацией многолетней кампании давления на "Радио Свобода", которое сохраняло физическое присутствие в России с 1991 года, когда по приглашению тогдашнего президента Бориса Ельцина создало свое московское бюро.

– говорится в заявлении.

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