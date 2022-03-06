Російські податківці розпочали процедуру банкрутства "Радіо Свобода", а в країні ввели закон, згідно з яким за відхилення від позиції загарбників журналістам загрожує тюремний термін. Через це редакція вирішила призупинити свою роботу.
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Відповідну заяву журналісти опублікували у ніч проти 6 березня. Редакція наголосила, що останні події стали кульмінацією багаторічних спроб тиску на незалежні ЗМІ.
Ці атаки Кремля на здатність "Радіо Свобода" діяти в Росії є кульмінацією багаторічної кампанії тиску на "Радіо Свобода", яке зберігало фізичну присутність в Росії з 1991 року, коли на запрошення тодішнього президента Бориса Єльцина створило своє московське бюро,
– йдеться в заяві.
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