Нагнетается антиукраинский психоз, – Сикорский о политике Орбана

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возмутился пророссийской позицией премьера Венгрии Виктора Орбана. Он призвал экспертов ЕС проверить повреждение нефтепровода "Дружба"

Он заявил, что обвинения Будапешта из-за остановки нефтепровода являются неуместными. Об этом он сказал, выступая в Сейме 26 февраля.

Что сказал Сикорский о политике Орбана?

Орбан постоянно упрекает нефтепроводом "Дружба", который поврежден российскими обстрелами. Однако Сикорский отметил, что его состояние должны оценивать эксперты ЕС, а не правительство Венгрии.

Этот вопрос должен быть решен. Эксперты ЕС должны поехать туда и достоверно оценить: это политика или российский удар,

– возмутился министр.

Также он заявил, что видел фото поврежденного нефтепровода во время поездки в Киев.

В СМИ, контролируемых венгерским правительством, нагнетается антиукраинский психоз. Это отчаянные шаги популистского правительства, которое строит свою политику на атаках против жертвы агрессии,

– заявил Радослав Сикорский.

Он отметил, что все требования Орбана строятся на антиукраинской риторике. Министр добавил, что не узнает своего бывшего коллегу, ведь они вместе учились в колледже.

Что известно о политике Венгрии?