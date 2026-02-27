Нагнетается антиукраинский психоз, – Сикорский о политике Орбана
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возмутился пророссийской позицией премьера Венгрии Виктора Орбана.
- Он призвал экспертов ЕС проверить повреждения нефтепровода "Дружба".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возмутился пророссийской позицией премьера Венгрии Виктора Орбана. Он призвал экспертов ЕС проверить повреждение нефтепровода "Дружба"
Он заявил, что обвинения Будапешта из-за остановки нефтепровода являются неуместными. Об этом он сказал, выступая в Сейме 26 февраля.
Что сказал Сикорский о политике Орбана?
Орбан постоянно упрекает нефтепроводом "Дружба", который поврежден российскими обстрелами. Однако Сикорский отметил, что его состояние должны оценивать эксперты ЕС, а не правительство Венгрии.
Этот вопрос должен быть решен. Эксперты ЕС должны поехать туда и достоверно оценить: это политика или российский удар,
– возмутился министр.
Также он заявил, что видел фото поврежденного нефтепровода во время поездки в Киев.
В СМИ, контролируемых венгерским правительством, нагнетается антиукраинский психоз. Это отчаянные шаги популистского правительства, которое строит свою политику на атаках против жертвы агрессии,
– заявил Радослав Сикорский.
Он отметил, что все требования Орбана строятся на антиукраинской риторике. Министр добавил, что не узнает своего бывшего коллегу, ведь они вместе учились в колледже.
Что известно о политике Венгрии?
Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина задерживает возобновление поставок нефти по политическим мотивам. Он отметил, что Будапешт не будет предоставлять Украине деньги или оружие и призвал возобновить поставки через "Дружбу".
Также в Венгрии усилили охрану критической энергетической инфраструктуры и контроль на границе с Украиной из-за якобы угрозы диверсий со стороны Киева. Премьер Виктор Орбан заявил, что страну нельзя шантажировать, поэтому на приграничных территориях запретят полеты беспилотников, а возле ключевых электростанций и распределительных центров разместят военных и дополнительную технику. Полиция также увеличит количество патрулей, чтобы предотвратить любые возможные нападения.
Кроме этого сейчас продолжается предвыборная кампания в Венгрии. Программа Виктора Орбана направлена на запугивание венгров, убеждая, что поддержка Украины якобы угрожает экономике и безопасности страны. Через медиа и билборды с дезинформацией он пытается отвлечь внимание от реальных проблем и ослабить поддержку ЕС в отношении Киева.